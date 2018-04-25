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Финляндия введет шестичасовую и четырехдневную рабочую неделю

  • Фото из открытых источников

Финляндия введет шестичасовую и четырехдневную рабочую неделю в соответствии с планами, разработанными новым премьер-министром Санной Марин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на финские СМИ, 34-летняя Санна Марин заявила, что это позволит работникам проводить больше времени с семьей. В настоящее время в Финляндии нормальной рабочей практикой является работа восемь часов в день, пять дней в неделю.

Однако новый премьер-министр Финляндии призвала ввести гибкий график работы в стране, который будет включать четырёхдневною рабочую неделю в рамках которой сотрудники должны будут работать шесть часов в день. По словам Санны Марин, это позволит работникам проводить больше времени со своими семьями.

«Я считаю, что люди заслуживают того, чтобы проводить больше времени со своими семьями, любимыми увлечениями и другими аспектами жизни, такими как культура. Это может быть следующим шагом в нашей трудовой жизни», — заявила глава финского правительства.

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Отметим, что до того как Марин стала премьер-министром, она занимала должность министра транспорта Финляндии. Находясь на этом посту, Сандра Марин выступала за более короткую рабочую неделю.

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