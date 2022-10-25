Финляндия зафиксировала взрывы вблизи «Северных потоков» в российских водах

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По данным финских сейсмологов, в районе прохождения газопровода Северный поток в Финском заливе произошло четыре сейсмических события магнитудой от 1,3 до 1,8, примерно в 40 километрах юго-западнее Выборга. Позже было зафиксировано еще одно — магнитудой 1,4. Об этом в понедельник, 24 октября, сообщает издание Ilta-Sanomat.

Уточняется, что это произошло 20 и 21 октября. Сообщается также, что взрывы происходили с 12.35 до 18.32: в 12.35 зафиксировали толчок магнитудой 2,0, в 14.02 — магнитудой 1,5, в 17.54 — магнитудой 1,5, в 18.32 — магнитудой 1,4. Еще один взрыв был зарегистрирован в пятницу примерно в этом же районе в том же промежутке времени.

По данным автоматической системы измерений Института сейсмологии Хельсинского университета это взрывы или обрушение.

«Они были обнаружены и идентифицированы. Это взрывные сигналы. По крайней мере, это не землетрясения», — пояснил сейсмолог Яри Кортстрем.

Он добавил, что в самых невинных случаях взрывы происходят из-за углубления судоходного канала. Другой причиной могут быть военные учения, когда, например, были взорваны глубинные бомбы или мины.

Напомним, 26 сентября на Северном потоке и Северном потоке-2 резко упало давление на трех нитках газопроводов. Причиной утечек назвали взрывы.