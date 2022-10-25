Чехия закрыла свои границы для россиян с шенгенскими визами

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С 25 октября россияне с шенгенскими визами любого государства ЕС, путешествующие с целью туризма, спорта или культуры, не допускаются на территорию Чехии. Такое решение было принято чешским правительством 12 октября по предложению Министерства иностранных дел.

«В то время, как в Украине российские ракеты падают на детские площадки и на людей, которые просто едут на работу, ежедневно через международный аэропорт в Чехию выезжают до 200 граждан РФ. Именно поэтому мы договорились, что во въезде будет отказано тем гражданам России, которые прибывают на территорию Чехии через внешние границы Шенгенской зоны — то есть через наш международный аэропорт — с целью туризма, спорта или культуры»,- объяснил решение министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Таким образом, Чехия присоединяется к странам Балтии, Польше и Финляндии, которые ранее уже закрыли свои границы для российских туристов.