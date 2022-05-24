Финские добровольцы получат армейское вооружение

Министр обороны Финляндии Антти Кайкконен рассчитывает, что набираемые из добровольцев подразделения территориальной обороны начнут получать армейское вооружение и боеприпасы уже с лета этого года.
Соответствующие поправки в законодательство, которые позволяют финской армии и пограничникам предоставлять свое оружие и боеприпасы добровольцам, были подготовлены с рекордной скоростью. Кайкконен рассчитывает, что они вступят в силу уже с июля.
По словам министра, новый закон идет навстречу очень быстро выросшей готовности населения защищать свою страну. Кайкконен приветствовал такие изменения в общественном мнении, назвав их соответствующими изменившимся потребностям государства в оборонной сфере.
При этом министр обороны отметил, что добровольцы смогут пользоваться армейским вооружением только под надзором военных или пограничников. «Никакого Дикого Запада в Финляндии не появится», — подтвердил он.
В интервью финскому телерадиовещанию Yle Кайкконен сообщил, что добровольческая деятельность в оборонной сфере была в Финляндии и раньше, но привлечение для этих целей вооружения армии и пограничников позволят организовывать для добровольцев 50 000 дополнительных учебных дней.
В прошлую пятницу финское правительство решило выделить дополнительные три миллиона евро организациям территориальной обороны. Большую часть этих средств получит Объединение обучения территориальной обороне, которое организует, в частности, учебные стрельбы.freecity.lv