Финские добровольцы получат армейское вооружение

По словам министра, новый закон идет навстречу очень быстро выросшей готовности населения защищать свою страну. Кайкконен приветствовал такие изменения в общественном мнении, назвав их соответствующими изменившимся потребностям государства в оборонной сфере.

При этом министр обороны отметил, что добровольцы смогут пользоваться армейским вооружением только под надзором военных или пограничников. «Никакого Дикого Запада в Финляндии не появится», — подтвердил он.

В интервью финскому телерадиовещанию Yle Кайкконен сообщил, что добровольческая деятельность в оборонной сфере была в Финляндии и раньше, но привлечение для этих целей вооружения армии и пограничников позволят организовывать для добровольцев 50 000 дополнительных учебных дней.

В прошлую пятницу финское правительство решило выделить дополнительные три миллиона евро организациям территориальной обороны. Большую часть этих средств получит Объединение обучения территориальной обороне, которое организует, в частности, учебные стрельбы.