Министры ИД Литвы и Англии обсудили вопросы экспорта зерна из Одессы

Согласно сообщению, на встрече также обсуждались ответ на военную агрессию России против Украины, поддержка Украины, укрепление восточного фланга НАТО и двустороннее сотрудничество.

Министр Ландсбергис подчеркнул необходимость продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила военную агрессию против Украины.

«Сегодня Украина защищает Европу от российской угрозы. Каждый день ее города разрушаются, а люди гибнут. Великобритания продемонстрировала исключительное лидерство в осуждении агрессии Кремля, оказании военной, гуманитарной и финансовой поддержки Украине и введении беспрецедентных санкций», — сказал Ландсбергис.

Ландсбергис также поблагодарил Трасс за укрепление восточного фланга НАТО.

«Размещение дополнительных британских войск в регионе способствует сдерживанию и обороне НАТО. Мы благодарны Соединенному Королевству за его активное участие и лидерство в обеспечении безопасности Балтийского региона, а недавнее размещение штаба Постоянных объединенных сил в Литве является новейшим и очень важным примером этого», — сказал Ландсбергис.

Фото urm.lt

*Использование информации информационного агентства BNS в средствах массовой информации и на сайтах без письменного согласия UAB «BNS» запрещено