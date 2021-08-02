Физический барьер на границе с Беларусью обязателен – еврокомиссар И. Йоханссон

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Физический барьер на границе с Беларусью необходим, говорит посетившая границу член Европейской комиссии (ЕК) Илва Йоханссон.

«На мой взгляд, определенный физический барьер необходим, это мне было показано вполне конкретно. На мой взгляд, это хорошая мысль — построить физический барьер», — сказала И. Йоханссон на пресс-конференции в Мядининкай в понедельник.

«Можно ли бы было это финансировать из фондов Евросоюза, ответить труднее, мы никогда не финансировали строительство никаких заграждений, но мы финансируем много другого оборудования с той целью, чтобы интегрированное управление границей было достаточно защищенным, и мы продолжим это обсуждать», — отметила еврокомиссар.

Осмотрев вместе с еврокомиссаром границу, литовский министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что с представителем ЕК договорено, что «для отражения Литвой этой гибридной атаки необходимо строить физический барьер или стену».

Глава МВД также сказала, что Служба охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) уже подготовила план о строительстве заграждения, а до этого нужно будет покрыть всю протяженность границы с Беларусью колючей проволокой — концертиной.

«Прежде всего мы видим потребность покрыть всю границу с Беларусью концертиной, которая была не просто обычная концертина в два этажа, а по принципу пирамиды, когда три мотка внизу, на них две и наверху один, что на самом деле серьезный ответ, и ее трудно преодолеть, а рядом будет стоить физическое заграждение», — сказала А. Билотайте.

Участвовавший в пресс-конференции глава СОГГЛ Рустамас Любаевас сказал, что планы строительства стены были представлены в МВД на прошлой неделе и до конца недели будут приняты политические решения о начале строительства.

«Думаю, что на этой неделе будет более широкая дискуссия с вовлечением политических партий. И до конца этой недели, видимо, уже будут приняты политические решения о том, когда и как мы начнем оборудовать эту физическую преграду», — сказал Р. Любаевас.

Еврокомиссар И. Йоханссон прибыла в Литву в воскресенье с двухдневным визитом, чтобы оценить ситуацию с нелегальными мигрантами.

В понедельник она побывала на границе с Беларусью, а также встретилась с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьером Ингридой Шимоните.

В этом году границу с Литвой из Беларуси перешли почти 4 тысячи нелегальных мигрантов. Это число более чем в 40 раз превышает число мигрантов за весь 2020 год.

Литва из-за выросшего потока мигрантов объявила экстремальную ситуацию. Должностные лица страны считают, что рост миграции — это организованная акция минского режима против Литвы.