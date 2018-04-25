default image
Канада скоро перестанет платить за охрану семьи принца Гарри

Подробнее...
default image
В Литве выявлен первый случай коронавируса

Подробнее...
default image
Психологи: беспокойство литовцев из-за коронавируса вызвано неизвестностью

Подробнее...
default image
Франциск отменил мессу: название болезни понтифика Ватикан не сообщает

Подробнее...
default image
Минздрав Литвы расширяет список стран связанных с риском

Подробнее...
default image
Кабмин рекомендует избегать массовых мероприятий,но пока их не запрещает (обновлено)

Подробнее...
default image
Евровидение-2020 оказалось под угрозой из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Минздрав просит авиакомпании собирать информацию о пассажирах, прилетающих с севера Италии

Подробнее...
default image
Польша увеличит добычу нефти и газа в Норвегии

Подробнее...
default image
Ситуация в Италии может повлиять на экспорт литовских молочных продуктов

Подробнее...
default image
Жители Греции протестуют против решения правительства строить центры для мигрантов

Подробнее...
default image
Zalgiris не меняет планов на матч с миланским клубом: будет играть при полной арене

Подробнее...
default image
В Южной Корее рекордный прирост зараженных коронавирусом

Подробнее...
default image
Экстремальная ситуация может означать и ограничения и льготы для бизнеса

Подробнее...
default image
В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

Подробнее...
default image
Коронавирус:Саудовская Аравия ввела запрет на въезд паломников

Подробнее...
default image
Клиника Сантарос ограничивает запланированные операции и прием пациентов

Подробнее...
default image
В Европе усиливают меры по сдерживанию COVID-19

Подробнее...
default image
Минздрав Германии объявил, что в стране началась эпидемия COVID-19

Подробнее...
default image
Есть опасения в связи с внедряемой в Каунасе системой видеонаблюдения

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

Франциск отменил мессу: название болезни понтифика Ватикан не сообщает

Фото pixabay.com

Спустя сутки после того, как Папа Римский выразил солидарность с теми из сограждан, кто заразился коронавирусом, от ощутил «легкое недомогание», которое вчера вынудило его отменить мессу в Риме.

Ватикан не уточнил природу болезни 82-летнего понтифика, однако на вчерашней мессе в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано его видели кашляющим и сморкающимся, сообщило в четверг, 27 февраля, католическое издание Vatican News.

В связи с недомоганием Папа Римский предпочел провести этот день в отеле Санта Марта, где он проживает, сообщили официальные источники в Ватикане.

Отметим, что к настоящему моменту в Италии официально подтверждено 400 случаев заражения коронавирусом, двенадцать человек умерли от этой болезни. Большинство заражений диагностировано в северных районах страны, трое больных жителей Рима к настоящему моменту поправились.

реклама

NEWSru.com.il

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600