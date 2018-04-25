Франциск отменил мессу: название болезни понтифика Ватикан не сообщает

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Спустя сутки после того, как Папа Римский выразил солидарность с теми из сограждан, кто заразился коронавирусом, от ощутил «легкое недомогание», которое вчера вынудило его отменить мессу в Риме.

Ватикан не уточнил природу болезни 82-летнего понтифика, однако на вчерашней мессе в базилике Сан-Джованни-ин-Латерано его видели кашляющим и сморкающимся, сообщило в четверг, 27 февраля, католическое издание Vatican News.

В связи с недомоганием Папа Римский предпочел провести этот день в отеле Санта Марта, где он проживает, сообщили официальные источники в Ватикане.

Отметим, что к настоящему моменту в Италии официально подтверждено 400 случаев заражения коронавирусом, двенадцать человек умерли от этой болезни. Большинство заражений диагностировано в северных районах страны, трое больных жителей Рима к настоящему моменту поправились.