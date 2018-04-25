В Литве выявлен первый случай коронавируса

Рано утром в пятницу в Литве установлен первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19), сообщило Министерство здравоохранения Литвы.
После проведения анализов вирус был выявлен у пациентки, вернувшейся 24 февраля из Вероны (Италия).
В данный момент пациентка изолирована в Шяуляйской республиканской больнице, где есть инфраструктура, приспособленная для таких пациентов.
«Сообщается, что симптомы у этой пациентки легкие, в данный момент у нее нет температуры, применяется необходимое лечение. Мониторинг за женщиной ведется с самого момента возвращения в Литву, как и за другими путешественниками, возвращающимися из затронутых вирусом зон», – утверждает министерство.
Также под наблюдением в больнице находятся три члена семьи пациентки, оценивается их состояние здоровья, пока у них нет симптомов COVID-19.
«Как женщина, так и члены ее семьи – брат и родители – в данный момент находятся в больнице, женщина чувствует себя прекрасно, ее семья также чувствует себя хорошо, однако в отношении членов семьи проводятся тесты, чтобы выяснить, не являются ли они носителями вируса», – заявил в пятницу радиостанции LRT советник премьера Скирмантас Малинаускас.
Женщина путешествовала с коллегами, в Италии она была на конференции, а в Литву вернулась самолетом через Каунас. Наблюдаются все лица, у которых были близкие контакты с женщиной, ни у кого из них пока не проявились симптомы.
По словам советника премьера, женщина была доставлена в Шяуляйскую больницу, потому что живет недалеко от Шяуляй, она была под наблюдением с момента возвращения в Литву и соблюдала условия карантина у себя дома.
Диагноз коронавируса у женщины был подтвержден в час ночи.
В пятницу утром в Вильнюсе собирается на заседание Государственная комиссия по экстремальным ситуациям. О подтврежденном случае коронавируса более подробно планируется сообщить в 9 часов на пресс-конференции в Шяуляйской больнице.
По данным утра пятницы, в Литве в целом проведены 67 тестов по подозрению на коронавирус, ожидаются результаты семи проб.
Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę