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В Литве выявлен первый случай коронавируса

Фото pixabay.com

Рано утром в пятницу в Литве установлен первый случай заражения новым коронавирусом (COVID-19), сообщило Министерство здравоохранения Литвы. 

После проведения анализов вирус был выявлен у пациентки, вернувшейся 24 февраля из Вероны (Италия). 

В данный момент пациентка изолирована в Шяуляйской республиканской больнице, где есть инфраструктура, приспособленная для таких пациентов. 

«Сообщается, что симптомы у этой пациентки легкие, в данный момент у нее нет температуры, применяется необходимое лечение. Мониторинг за женщиной ведется с самого момента возвращения в Литву, как и за другими путешественниками, возвращающимися из затронутых вирусом зон», – утверждает министерство. 

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Также под наблюдением в больнице находятся три члена семьи пациентки, оценивается их состояние здоровья, пока у них нет симптомов  COVID-19.

«Как женщина, так и члены ее семьи – брат и родители – в данный момент находятся в больнице, женщина чувствует себя прекрасно, ее семья также чувствует себя хорошо, однако в отношении членов семьи проводятся тесты, чтобы выяснить, не являются ли они носителями вируса», – заявил в пятницу радиостанции LRT советник премьера Скирмантас Малинаускас.

Женщина путешествовала с коллегами, в Италии она была на конференции, а в Литву вернулась самолетом через Каунас. Наблюдаются все лица, у которых были близкие контакты с женщиной, ни у кого из них пока не проявились симптомы.  

По словам советника премьера, женщина была доставлена в Шяуляйскую больницу, потому что живет недалеко от Шяуляй, она была под наблюдением с момента возвращения в Литву и соблюдала условия карантина у себя дома. 

Диагноз коронавируса у женщины был подтвержден в час ночи. 

В пятницу утром в Вильнюсе собирается на заседание Государственная комиссия по экстремальным ситуациям. О подтврежденном случае коронавируса более подробно планируется сообщить в 9 часов на пресс-конференции в Шяуляйской больнице. 

По данным утра пятницы, в Литве в целом проведены 67 тестов по подозрению на коронавирус, ожидаются результаты семи проб. 

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