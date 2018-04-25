В Литве выявлен первый случай коронавируса

Также под наблюдением в больнице находятся три члена семьи пациентки, оценивается их состояние здоровья, пока у них нет симптомов COVID-19.

«Как женщина, так и члены ее семьи – брат и родители – в данный момент находятся в больнице, женщина чувствует себя прекрасно, ее семья также чувствует себя хорошо, однако в отношении членов семьи проводятся тесты, чтобы выяснить, не являются ли они носителями вируса», – заявил в пятницу радиостанции LRT советник премьера Скирмантас Малинаускас.

Женщина путешествовала с коллегами, в Италии она была на конференции, а в Литву вернулась самолетом через Каунас. Наблюдаются все лица, у которых были близкие контакты с женщиной, ни у кого из них пока не проявились симптомы.

По словам советника премьера, женщина была доставлена в Шяуляйскую больницу, потому что живет недалеко от Шяуляй, она была под наблюдением с момента возвращения в Литву и соблюдала условия карантина у себя дома.

Диагноз коронавируса у женщины был подтвержден в час ночи.

В пятницу утром в Вильнюсе собирается на заседание Государственная комиссия по экстремальным ситуациям. О подтврежденном случае коронавируса более подробно планируется сообщить в 9 часов на пресс-конференции в Шяуляйской больнице.

По данным утра пятницы, в Литве в целом проведены 67 тестов по подозрению на коронавирус, ожидаются результаты семи проб.