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Франция отказалась от разработки реактора четвертого поколения

Ассоциативное фото из открытых источников

Французские власти откажутся от разработки проекта реактора на быстрых нейтронах четвертого поколения с натриевым теплоносителем Astrid.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Вести.Экономика, такое решение было принято Комиссариатом по атомной энергии и альтернативным источникам энергии Франции (CEA).

Разработка Astrid (Advanced Sodium Technological Reactor for Industrial Demonstration) началась в 2010 году. «Этот проект должен был стать следующим этапом развития французской атомной промышленности, который бы позволил смотреть далеко вперед в будущее, но существует серьезный риск, что он никогда не увидит мир», — отмечает издание.

В CEA также отметили, что «проект строительства реактора-прототипа не предусмотрен в краткосрочной или долгосрочной перспективах», однако им можно заняться «во второй половине века».

«Проект Astrid мертв. На него больше не выделяется ни средств, ни энергии», — приводит издание слова информированного источника в CEA. Издание отмечает, что на конец 2017 года на проект было выделено около 738 млн евро.

Реакторы на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем являются наиболее перспективным проектом концепций ядерных установок нового поколения (Generation IV), призванных обеспечить долгосрочное устойчивое развитие мировой атомной энергетики.

Реакторы на быстрых нейтронах, как считается, имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. В нем за счет полного использования уранового сырья в реакторах-размножителях на быстрых нейтронах (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу атомной энергетики, также появится возможность значительно уменьшить объемы радиоактивных отходов благодаря «выжиганию» опасных радионуклидов.

Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире в технологиях строительства «быстрых» реакторов.

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