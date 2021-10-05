Франция переходит на водородные поезда

Фото alstom.com

Портал «Европульс» пишет, что во Франции свой первый рейс совершил поезд на водороде.

Планируется, что вскоре он сможет заменить старые дизельные поезда в четырех регионах Франции: Овернь — Рона — Альпы, Бургундия — Франш-Конте, Гранд-Эст и Окситания. К 2035 году страна планирует полностью избавиться от дизельного железнодорожного транспорта. Всего в ближайшие годы во Франции появится 14 поездов на водороде.

Водородный поезд Coradia iLint может двигаться со скоростью 140 км/ч и проезжать почти 1000 км без дозаправки (почти столько же, сколько и поезд на дизеле). При этом водородный поезд не причиняет вреда окружающей среде, поскольку выбрасывает в атмосферу только водяной пар.

Ранее два аналогичных состава Coradia iLint были запущены в Германии, а перед тем водородные поезда прошли успешные испытания на железных дорогах Австрии, Италии, Нидерландах и Швеции.