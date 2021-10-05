Отношение к амбициозному российскому ж/д терминалу «Восток-Запад» в Литве скептическое

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Открытому в Калининградской области России новому железнодорожному логистическому терминалу «Восток-Запад», который хочет перенять часть транзитного потока контейнеров между Азией и Европой, будет трудно оправдать возлагаемые на него надежды, говорят представители литовского логистического бизнеса.

На состоявшемся на прошлой неделе в Черняховске открытии терминала губернатор Калининградской области Антон Алиханов сказал, что он поможет региону интегрироваться в новые логистические проекты, а также интегрироваться в «новый шелковый путь».

Президент Литовской национальной логистико-экспедиторской ассоциации Эдмундас Даукантас не верит, что России удастся оправдать свои ожидания.

«Время покажет, оправдает ли себя черняховский терминал. (…) У них большие амбиции, однако есть таможенная граница, которая существует между Европейским союзом (ЕС) и Россией, это им точно не поможет», – сказал BNS Э. Даукантас.

По его словам, проблемы возникнут из-за того, что сеть железных дорог Польши и Калининградской области не очень хорошо связана между собой.

«Этот поток и так очень сильно загружен, и если поговорить с железнодорожниками, которые открывали дорогу в Тилбург из Каунаса, они расскажут, как непросто все это происходило. Если у Российских железных дорог это будет происходить легко – я желаю им удачи. Конкуренция здоровая, она помогает бизнесу развиваться», – сказал Э. Даукантас.

Между тем директор Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) по коммуникации Мантас Дубаускас сказал, что новый терминал может открыть и дополнительные возможности для Литвы.

«Большая часть китайского потока и так следует транзитом через Литву в Калининград. Поскольку увеличиваются потоки из Азии, естественным образом открываются дополнительные возможности и для нас, поскольку мы являемся частью этого пути», – объяснил М. Дубаускас.

Российское новостное агентство ТАСС сообщает, что прогнозируемая мощность нового терминала составляет 450 тысяч условных контейнеров в год.