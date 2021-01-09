Франция продлевает комендантский час до 20 января

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«Интерфакс» сообщает, что власти Франции решили продлить жёсткие противокоронавирусные меры.

По словам премьер-министра Франции Жана Кастекса, эпидситуация в стране ещё далека от устойчивой: медики фиксируют почти 2 500 госпитализаций ежедневно.

Теперь действующий ранее с 18:00 в 15 департаментах Франции комендантский час вводится ещё в 10 департаментах. Комендантский час с 20:00 до 6:00 для всей остальной территории страны продлевается до 20 января.

Все ранее закрытые учреждения и службы не будут работать до конца января. Бары и рестораны также не смогут принимать посетителей с 20 января, как планировалось. Их работа не возобновится примерно до середины февраля. Из-за угрозы британского штамма коронавируса граница с Великобританией остаётся закрытой на неопределённый срок.