Франция проведет референдум по конституции

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Франция проведет референдум по вопросу включения в конституцию новых обязательств в области защиты климата. Об этом заявил президент республики Эмманюэль Макрон, выступая 14 декабря перед участниками Гражданского конвента по климату, передает ТАСС.

«Нам предстоит провести конституционную реформу, которая касается идей биоразнообразия, окружающей среды и решения проблемы изменения климата», — сказал он. При этом Макрон отметил, что «сначала данный вопрос должен пройти через Национальное собрание, потом через Сенат, а затем будет проведен референдум».