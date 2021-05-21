Франция сняла некоторые коронавирусные ограничения

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Франция сняла ряд коронавирусных ограничений, сообщает канал France 24. Открылись террасы кафе и ресторанов, в них разрешена заполняемость только на 50%, за одним столом могут сидеть не более шести гостей. Заработали магазины и кинотеатры, в последних разрешена наполняемость только на треть.

Как сообщает «МИР 24», заказывать столики в бистро под открытым небом французы начали еще за несколько недель. Спрос такой, что в Париже в рекордные сроки построили около 10 тыс. веранд. Они расположились даже на тротуарах и парковочных местах.

Во Франции стартует театральный сезон, разрешены фестивали на природе с участием до 1 тыс. человек. Открыли свои двери музеи, в том числе знаменитый Лувр. Но внутри еще действуют правила безопасной дистанции — на одного посетителя должно быть восемь квадратных метров. В Музее восковых фигур к новому сезону обновили экспозицию. Поставили фигуру нынешнего президента США Джо Байдена, а его предшественника Дональда Трампа убрали на склад.

При этом во Франции еще будет действовать комендантский час. Но теперь он начинается позже — в 21.00. Отменить его могут в июне, когда запланирован новый этап снятия ограничений. Тогда же планируют открыть спортзалы, рестораны и кафе. И, возможно, начнут пускать иностранных туристов.