Сейм Литвы осудил преступления против человечности в Китае

Сейм Литвы осудил осуществляемые в Китае преступления против человечности, геноцид уйгуров.

За резолюцию сейма «О массовых, системных и тяжких нарушениях прав человека и геноциде уйгуров в Китае» в четверг проголосовали 86 членов сейма, один был «против», а семь воздержались.

В резолюции говорится, что сейм «строго осуждает массовые, системные и тяжкие нарушения права человека и преступления против человечности, осуществляемые Китаем», и «призывает ООН начать судное расследование геноцида уйгуров в Синьцзянских лагерях заключения», а также «призывает Европарламент и Еврокомиссию, ее председателя Урсулу фон дер Ляйен пересмотреть политику сотрудничества Евросоюза с Китаем и сформировать четкую позицию в отношении проводимых Китаем массовых, системных и тяжких нарушений прав человека, преступлений против человечности и геноцида уйгуров».

Авторы резолюции призывают китайские ведомства «незамедлительно прекратить незаконную практику изъятия органов у узников чести, отпустить всех узников чести в Китае, включая членов духовного движения Falun Gong, прекратить геноцид уйгуров и закрыть лагеря «перевоспитания», отпустить всех задержанных и заключенных, которые находятся в лагерях принудительного труда».

Кроме того в ней содержится призыв отозвать в Гонконге Закон о нацбезопасности, вывести оттуда китайские войска и прекратить «осуществляемые ограничения свободы слова и политических свобод, впустить независимых экспертов по правам человека на территорию Тибета и начать диалог с Далай-ламой по сохранению тибетского культурного и религиозного наследия, а также по восстановлению свободы религии».

Литовский сейм констатировал, что положение с правами человека в Китае ухудшается с 2012 года. Об этом свидетельствуют задержания правозащитников, юристов, журналистов, создана программа внесудебного заключения, по которой задержано более миллиона уйгуров, в отношении которых применяется насильственное политическое перевоспитание, их задерживанию без предъявления обвинения и без решения суда.

«В провинции Синьцзян сформировалась жесткая практика ограничения религии и языка уйгуров, их обычаев; забранные из семей дети растут в государственных детских домах и интернатах; уничтожено много объектов культурного и религиозного назначения, кроме того, создана сеть цифровой пенетрации населения, включая технологии опознавания лиц и сбора личных данных», – говорится в резолюции.

Пекин сначала отрицал существование таких лагерей, но сейчас называет их центрами профподготовки, предназначенными для борьбы с мусульманским радикализмом и сепаратизмом. По информации официального Пекина, здесь люди обучаются добровольно и получают лучшие возможности для трудоустройства.

В регионе Синьцзян в Китай проживают уйгурское меньшинство, уйгуры — преимущественно мусульмане.

Посольство Китая в Вильнюсе, в апреле, реагируя на дискуссию в сейме о положении с правами человека в этой стране, заявил, что это вмешательство во внутренние дела страны.

Тогда представительство Китай отметило, что в данный момент «с улучшением качества жизни людей, укреплением стабильности и согласия, Синьцзян может похвастаться лучшим положением в сфере прав человека, чем то, которое там когда-либо было».