На Мальдивах заявили, что острова могут исчезнуть

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К концу XXI века Мальдивы могут исчезнуть, если не начать эффективно бороться с изменениями климата. Об этом заявила министр окружающей среды, изменения климата и технологий страны Аминат Шауна, сообщает CNBC.

Если экологический ущерб будет продолжаться нынешними темпами, к 2100 году страны «не станет», подчеркнула Шауна.

«Мы не выживем… Климат действительно меняется, и мы являемся самой уязвимой страной в мире. Земли повыше для нас нет. Есть только мы, только наши острова и море», — сказала министр.

Согласно данным Всемирного экономического форума, до 2050 году изменения климата повлияют на 80% людей в мире, а к 2100 году уровень моря может подняться на 1,1 метра.

В случае, если предсказания оправдаются, южноазиатский архипелаг рискует столкнуться с одними из самых неблагоприятных последствий. На данный момент 80% из 1 190 островов страны находятся всего на метр выше уровня моря. 90% островов, по словам министра, сообщали о подтоплении. Эрозия береговой линии достигает 97%.

«Наш доход, наше питание и наше выживание зависят от того, как мы сегодня будем решать эти проблемы. Будущее нашей страны, будущее наших людей, будущее нашей культуры — все зависит от наших сегодняшних действий», — добавила Шауна.

Мальдивы сами принимают меры по защите прибрежных районов и стремятся стать лидером в усилиях по смягчению последствий климатических изменений, в частности, уменьшению выбросов парниковых газов. В частности, в 2020 году власти пообещали снизить вредные выбросы на 26% по сравнению с уровнем 1990 года и полностью избавиться от выбросов двуокиси углерода в атмосферу к 2030 году. При этом для достижения поставленных целей необходимо международное сотрудничество.

«Нам нужен каждый человек в мире для решения вопросов изменения климата на личном и на политическом уровнях со стороны правительств. Нам нужны амбициозные цели, чтобы помочь не только Мальдивам, но и всем малым островным государствам», — подытожила министр.

Напомним, что каждый четвертый город в мире не готов к климатическому кризису. Мегаполисы все чаще сталкиваются с проблемами, вызванными глобальным потеплением, однако не занимаются программами адаптации к экстремальным погодным условиям.