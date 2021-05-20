Испания выделит Марокко 30 млн евро на борьбу с нелегальной иммиграцией

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Как уже сообщалось, 17 и 18 мая 6 тыс. нелегальных мигрантов по морю и суше пересекли границу между Испанией и Марокко и проникли на территорию испанского анклава Сеута. Въезд 6 тыс человек за 24 часа – беспрецедентное событие для Испании. 1500 из 6 тыс мигрантов, прибывших в Сеуту, уже возвращены в Марокко. Власти Испании мобилизовали армию для обеспечения порядка в городе.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, сегодня же Совет министров Испании одобрил выделение 30 млн евро для помощи Марокко в развертывании полиции в борьбе с нелегальной иммиграцией. Этот пункт уже был предусмотрен в бюджетах королевства и ожидал утверждения, но зеленый свет получил сегодня, в разгар миграционного кризиса в Сеуте.

Испания уже во второй раз выделяет прямую помощь Марокко. Летом 2019 года этой стране было выделено 32 млн евро на борьбу с миграционным кризисом.

Помощь будет использована для финансирования расходов, связанных с патрулированием и наблюдением за морскими границами, обслуживанием и ремонтом материалов и суточных для сил безопасности. Согласно экономическому отчету из Брюсселя, Рабат оценивает, что ему требуется 434 млн евро в год, чтобы покрыть расходы на контроль своих границ в стране, которая является не только страной происхождения, но также местом назначения и транзитом для тысяч иммигрантов.

В 2018 году был зафиксирован исторический рекорд, когда по суше и по морю в Испанию прибыло 64 тыс человек. Затем Испания сумела защитить свои интересы перед ЕС, который с тех пор усилил свою экономическую поддержку. В 2019 году миграционный поток сократился вдвое, северная граница Марокко была защищена, но в прошлом году Марокко снова стало центром миграционного кризиса на Канарских островах. Лодки, прибывшие на острова, доставили 23 тыс человек, в основном из южного Марокко и Западной Сахары.