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Французские власти обвиняют соцсети в радикализации общества и разжигании ненависти

Фото pixabay.com

Власти Франции обвинили социальные сети в разжигании ненависти и распространении опасного контента, сообщает газета The Telegraph.

Проблема негативного влияния соцсетей на общество поднимается не впервые. В этот раз катализатором стало резонансное убийство французского учителя Самюэля Пати.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил в парламенте, что правительство и общество не должны мириться и бесстрастно наблюдать, как ненависть распространяется в социальных сетях. Он сказал, что правительство предложит законопроект, запрещающий угрозы в социальных сетях и повышающий ответственность платформ за контент. Это будет измененная версия более раннего законопроекта о запрете постов на почве ненависти, принятого парламентом, но отмененного Конституционным советом Франции в июне.

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Министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа уже встретилась с руководителями социальных сетей, включая Facebook, Twitter и Snapchat, чтобы обсудить способы борьбы с тем, что она назвала «киберисламизмом». Министр потребовала, чтобы соцсети взяли на себя ответственность за контент на своих платформах. Как сообщает газета Liberation, Марлен Шьяппа заявила о необходимости «укрепить связь» между полицией и социальными сетями, создав так называемую контактную группу, а также обязать интернет-платформы самостоятельно связываться с государственными органами в случае проблемного контента.

Как сообщает France 24, следователи и прокуроры вплотную изучают роль социальных сетей в убийстве Самюэля Пати. По их мнению, существует прямая причинно-следственная связь между кампанией в социальных сетях против учителя истории и его убийством на прошлой неделе.

Между тем четыре французские неправительственные организации — SOS Racisme, SOS Homophobie, Союз еврейских студентов Франции и J’accuse — уже подали в суд на Twitter, обвинив платформу в недостаточной борьбе с разжиганием ненависти в интернете. В основе дела лежит отказ Twitter предоставить информацию о процессах модерации.

По данным газеты Financial Times, коллеги-учителя Самюэля Пати также выступили с совместным заявлением, в котором выразили глубокую озабоченность по поводу влияния социальных сетей. Они назвали скорость и необратимость транслируемых сообщений «настоящей чумой».

По мнению экспертов, убийство Самюэля Пати ускорит принятие во Франции и ЕС законов, призванных возложить ответственность на социальные сети за провокационный контент, размещаемый их пользователями.

Так, член парламента Франции Летиция Авиа, ранее разработавшая отклоненный Конституционным советом закон о запрете постов на почве ненависти, назвала убийство Самюэля Пати трагедией, которая «напоминает всем, что социальные сети были ареной опасного контента». Она также сообщила, что продолжает работать над вопросом ужесточения законодательства в отношении соцсетей как во Франции, так и в Брюсселе. Отмечается, что Европейская комиссия собирается представить свой новый закон о цифровых услугах в декабре этого года.

Крупные социальные сети, такие как Facebook и Twitter, уже находились под давлением в Европе, США и Азии. Власти ряда стран требовали от них ограничить распространение фейковых новостей и языка вражды и перестать закрывать глаза на пропаганду насилия. Facebook и YouTube также критикуют за то, что они косвенно помогают экстремистским группам вербовать, организовывать и радикализировать людей.

В прошлом году после нападения на мечети в Новой Зеландии, которое транслировалось в прямом эфире через службу Facebook Live, платформы пообещали повысить свои возможности модерации. Тем не менее решительных шагов предпринято не было.

Вечером 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин было совершено нападение на 47-летнего учителя рядом со школой, где тот преподавал историю. Жестоко убив мужчину, злоумышленник пытался угрожать полицейским, прибывшим на место происшествия, но был застрелен.

Следователи связывают убийство с профессиональной деятельностью педагога. Согласно их данным, 5 октября во время урока, посвященного свободе слова, учитель демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда. После этого преподаватель начал получать угрозы от родителей учащихся. Так, отец одного из учеников школы, опубликовал три видео с резкой критикой учителя, требуя его увольнения и призывая людей принять меры. По данным СМИ, он также общался через WhatsApp с убийцей Самюэля Пати за несколько дней до трагических событий. После убийства фото жертвы было опубликовано в Twitter.

belta.by

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