Рекордное количество новых случаев будем фиксировать еще не один день — А. Вярига

Рекордное количество новых случаев коронавируса (COVID-19) будем фиксировать не один день или неделю, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.
«Я думаю, что, вероятно, не только сегодня будет рекордное количество случаев COVID-19, но цифры будут расти еще несколько дней, и уж точно не одну неделю», — сказала Вярига в интервью в четверг.
Министр отметил, что увеличивается не только общее количество новых случаев коронавируса, но и процент заболевших.
«Процент заболевших от общего количества сделанных тестов летом не достигал одного процента, сейчас он более трех», — сказал министр.
В Литве в последние дни количество новых выявленных случаев COVID-19 растет с каждым днем. 424 новых случая COVID-19 было выявлено в стране за минувшие сутки.
В больницах Литве госпитализированы 239 пациентов с COVID-19, из них 18 находятся в реанимации, сообщило в четверг Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, лечение с кислородными масками применяется 88 пациентам, еще семь находятся на искусственной вентиляции легких.
В целом с начала заражений в Литве болезнь выявлена у 8663 человек, продолжают болеть 4727, выздоровевшими считаются 3773.
От коронавируса скончались 125 человек, еще 38 зараженных умерли по иным причинам.
Информация ЛК по сообщению BNS