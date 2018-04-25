Рекордное количество новых случаев будем фиксировать еще не один день — А. Вярига

Nuotrauka BFL/ Paulius Peleckis

Рекордное количество новых случаев коронавируса (COVID-19) будем фиксировать не один день или неделю, говорит министр здравоохранения Аурелиюс Вярига.

«Я думаю, что, вероятно, не только сегодня будет рекордное количество случаев COVID-19, но цифры будут расти еще несколько дней, и уж точно не одну неделю», — сказала Вярига в интервью в четверг.

Министр отметил, что увеличивается не только общее количество новых случаев коронавируса, но и процент заболевших.