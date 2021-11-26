Frontex продолжит охрану границы Литвы и по завершении миссии – глава СОГГЛ

Фото twitter.com/Frontex

Командующий пограничной службой Литвы Рустамас Любаевас заявил, что Frontex продолжит охранять границу Литвы с Беларусью, несмотря на завершение срока Операции быстрого вмешательства (англ. Rapid Border Intervention) Европейского агентства пограничной и береговой охраны на следующей неделе.

«Миссия завершится, но Frontex остается в Литве, — сказал BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ). – Мы принципиально договорились с директором Frontex и с самим агентством о продлении операции, но в другом формате. Это будет контекст нормальной операции, которая проводится почти на всех внешних границах ЕС».

При этом он подчеркнул, что интенсивность новой миссии «будет несколько ниже» по сравнению с Операцией быстрого реагирования, которая завершается во вторник.

«Сейчас Frontex уже разослало уведомление государствам-членам о возможности присоседиться и предложение технических мер по дислокации должностных лиц», — пояснил Р. Любаевас.

«Мы определили наши потребности в свете текущей ситуации – потоки на границе несколько снизились, и мы соответственно указали наши с учетом ситуации», — добавил он.

Глава пограничной службы сказал, что пока не может раскрыть более подробную информацию, но у Европейского агентства пограничной и береговой охраны запросили экспертов, которые могут обеспечить охрану границы, контроль и проверку документов, а также технические средства: вертолеты, оборудование для наблюдения.

Он подчеркнул, что при ротации сил в Литве «промежутка между двумя операциями не будет».

«У нас есть график, поэтому отбытие и прибытие будут постепенными, чтобы не было перерывов между миссиями», — пояснил Р. Любаевас.

По словам главы СОГГЛ, в операции, которую координирует Frontex, в настоящее время принимают участие более 100 пограничников.

Еще полсотни должностных лиц, в том числе поляки и эстонцы, помогают охранять границу в соответствии с двусторонними соглашениями с Литвой.

В этом году в Литву нелегально попали более 4 тысяч мигрантов. Запад обвиняет минский режим в организации своих потоков и называет это гибридной агрессией.

Поскольку большое количество мигрантов скопилось на границе Беларуси с Польшей, Сейм на месяц ввел чрезвычайное положение на приграничных территориях Литвы.