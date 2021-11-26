Лукашенко заверил, что обновленная конституция Беларуси создается не «под него»

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что обновленная конституция страны создается не для удобства действующей власти, в том числе президента, сообщает ТАСС.

«Я это подчеркиваю всегда: не под нас [действующих представителей власти] мы создаем конституцию. И тем более не под действующего президента», — приводит слова лидера Беларуси БелТА.

Высказывания Лукашенко прозвучали в четверг на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта основного закона. Президент Беларуси заявил на совещании, что работа по подготовке изменений в конституцию вышла на финишную прямую.

Проект конституции вынесут на общественное обсуждение к началу декабря. После публичного обсуждения он будет вынесен и на референдум, который планируется в конце февраля 2022 года.