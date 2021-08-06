Г. Ландсбергис: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть прекращен

С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел.
По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.
На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Г. Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.
«Возможно полное прекращение. Я бы сказал, что да, это реально. Реальные переговоры еще не начались, поэтому еще рано об этом говорить», — заявил министр.
ЕС (Евросоюз) ввел санкции на экспорт белорусских удобрений в начале июня, однако реально они охватывают только 20% проходящих через Литву удобрений и распространяются только на договоры, заключенный позже 26 июня.
Г. Ландсбергис отметил, что вопрос расширения санкций будет обсуждаться не ранее сентября.
«Когда мы это увидим — самое ранее в сентябре советы снова начинают работу. Нет никакого формата, который сегодня мог бы это осуществить, но формальная просьба уже подана», — отметил глава литовской дипломатии.