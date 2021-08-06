Г. Ландсбергис: экспорт белорусских удобрений через Литву может быть прекращен

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С расширением санкций в отношении Беларуси, экспорт ее удобрений через Литву может быть полностью прекращен, заявил министр иностранных дел.

По словам Габриэлюса Ландсбергиса, Литва уже формально предоставила предложения Брюсселю по расширению секторальных санкций, включая и удобрения «Беларуськалия», которые экспортируются преимущественно через Клайпеду.

На вопрос, может ли быть прекращен экспорт, Г. Ландсбергис ответил, что такой вариант возможен.