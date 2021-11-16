Г. Ландсбергис: есть риск, что А. Лукашенко будет считать себя признаваемым Западом лидером

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Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис усматривает риск того, что после беседы с канцлером Германии Ангелой Меркель авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко станет считать себя признаваемым на Западе лидером.

Глава МИД заявил, что не видит необходимости говорить с А. Лукашенко, так как он в ответе за возникновение миграционного кризиса на границе с Польшей, Литвой и Латвией.

«А. Лукашенко может начать считать, что он становится признанным Западом лидером – как один из тех, кто, вероятно, может решать проблему, хотя он ее вызвал. По правде говоря, я не вижу, о чем с ним говорить», – сказал Г. Ландсбергис журналистам в сейме во вторник.

Глава литовской дипломатии подчеркнул, что для А. Лукашенко нужно создать «ситуацию давления».

«Если мы начнем вести с ним переговоры, что самое опасное, он отпустит 100 человек и попросит новых переговоров, отпустит 50, потом пригласит еще 50. Если вы помните, в 2012 году, когда шли переговоры об освобождении политзаключенных: он одного отпускает, санкции смягчаются, двух сажает – они снова вводятся. Такой маятник», – объяснил министр.

Г. Ландсбергис сказал, что узнал о беседе А. Меркель и А. Лукашенко уже после того, как она состоялась.

«Со мной (беседа — ред.) не была согласована. Честно говоря, я увидел новость в Twitter», –сказал Г. Ландсбергис.

По его словам, информацию о беседе канцлера Германии и авторитарного лидера Беларуси была «несколько неожиданной».

Между тем президентское ведомство сообщило BNS, что глава государства «был информирован о предстоящей беседе заранее».

«Одну информацию мы получили, не могу гарантировать ее достоверность, но она многое объяснила бы – было договорено, что звонок не будет достоянием гласности. Может, было ожидание, что состоится обмен информацией, узнать, какова позиция. (…) Это могло бы объяснить последовавшее за этим смятение относительно того, кто первый коммуницирует, относительно того, что первым начал коммуницировать А. Лукашенко, немцы потом догнали», – рассуждал министр.

Он сказал, что пока не видел запись самой беседы.

«Похоже, что могло быть так, что доверие к А. Лукашенко было чрезмерным, – сказал Г. Ландсбергис.

Министр также удивился комментариями президента в интервью BBC о возможности говорить с А. Лукашенко.

«Он довольно сильно раньше высказывался против этого. Может, у него будет возможность уточнить, что он имел в виду», – сказал министр.

Г. Науседа во вторник заявил BBC, что чтобы преодолеть кризис с миграцией на границе Польши и Литвы с Беларусью, можно обращаться и к авторитарному президенту Беларуси А. Лукашенко.

По словам президента, с Беларусью также нужно говорить о гуманитарных проблемах, вызванных этим кризисом.

И все же на прошлой неделе президент в интервью новостному порталу 15min сказал, что «ЕС не говорит с руководителями, которые нелегитимны».

В понедельник вечером стало известно, что авторитарный президент Беларуси А. Лукашенко и канцлер Германии А. Меркель провели переговоры по телефону о нелегальных мигрантах на границе Беларуси с Польшей, Литвой и Латвией, обсудили пути разрешения этого кризиса.

До этой поры западные лидеры стояли на позиции не общаться с А. Лукашенко, так как прошедшие в 2020 году в Беларуси президентские выборы были недемократическими, а их результаты были сфальсифицированы.