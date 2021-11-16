В ЕС появился план на случай продовольственного кризиса

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Европейская комиссия приняла план действий на случай продовольственного кризиса. Он гарантирует продовольственную безопасность содружества. Об этом сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

«Чрезвычайный план, который был принят сегодня, определяет существующие недостатки и предлагает действия для повышения готовности на уровне всего ЕС», — пишет пресс-служба.

В частности, в рамках борьбы с предполагаемым продовольственным кризисом будет создан Европейский механизм готовности и ответа на кризисы продовольственной безопасности (EFSCM).

В состав EFSCM будут входить эксперты из области устойчивости звеньев поставок продовольствия, которые будут координироваться Еврокомиссией, а также обмениваться данными и опытом.

План действий учитывает влияние климатических изменений, ухудшение состояния окружающей среды, рисков, связанных с системой здравоохранения, кибернетических угроз и геополитических сдвигов.

В то же время ключевым инструментом является налаженное сотрудничество между всеми государствами и частными структурами. ЕС планирует привлекать к организации стабильной сети продовольственной безопасности соответствующие структуры на уровне Союза, а также на уровне национальной и региональной власти у стран-членов.