Г. Ландсбергис: мы готовы поделиться вакцинами с Украиной

По словам Г. Ландсбергиса, помощь Литвы не удовлетворит даже малой части всей потребности Украины, однако, это может сделать помощь других стран Евросоюза.

«Мы можем попросить присоединиться к нашим друзьям в Европе, когда они будут готовы поделиться с нашими соседями», – сказал он.

Во вторник после нескольких просрочек Украина, наконец, получила свои первые дозы вакцины от COVID-19.

В Украине 40 млн жителей, она входит в группу небогатых стран Европы, начавшей одной из последних программу вакцинации.

Вчера в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индийском институте серумов – крупнейшем мировом производителе вакцин.

Украина также ждет 8 млн доз, обещанных в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX.

Киев заявил, что в целом приобрел 17 млн доз вакцин Novavax и AstraZeneca, включая прибывшие во вторник 500 тыс. доз.

Украина также подписала договор о приобретении 1,9 млн доз вакцины Sinovac.