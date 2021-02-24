Г. Ландсбергис: мы готовы поделиться вакцинами с Украиной

Литва готова поделиться вакцинами от COVID-19 с Украиной, когда их в стране будет достаточно, заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
«Я понимаю озабоченность украинского правительства в связи с тем, что в страну поступает недостаточное количество вакцин. Поэтому я предложил помощь Украине, как только у Литвы будет возможность, и она будет готова делиться вакцинами», – заявил Г. Ландсбергис во вторник на пресс-конференции в Киеве.
Об этом он заявил после состоявшейся встречи с украинским министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
Глава литовской дипломатии отметил, что пока преждевременно говорить о том, когда у Литвы будет избыток вакцин, и она сможет поделиться им с Украиной. Однако он подчеркнул, что важно продемонстрировать «политическую цель».
По словам Г. Ландсбергиса, помощь Литвы не удовлетворит даже малой части всей потребности Украины, однако, это может сделать помощь других стран Евросоюза.
«Мы можем попросить присоединиться к нашим друзьям в Европе, когда они будут готовы поделиться с нашими соседями», – сказал он.
Во вторник после нескольких просрочек Украина, наконец, получила свои первые дозы вакцины от COVID-19.
В Украине 40 млн жителей, она входит в группу небогатых стран Европы, начавшей одной из последних программу вакцинации.
Вчера в киевском аэропорту Борисполь приземлился самолет с 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca, произведенной в Индийском институте серумов – крупнейшем мировом производителе вакцин.
Украина также ждет 8 млн доз, обещанных в рамках программы Всемирной организации здравоохранения COVAX.
Киев заявил, что в целом приобрел 17 млн доз вакцин Novavax и AstraZeneca, включая прибывшие во вторник 500 тыс. доз.
Украина также подписала договор о приобретении 1,9 млн доз вакцины Sinovac.