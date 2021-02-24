Великобритания отложила до апреля ратификацию торговой сделки с ЕС

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Правительство Великобритании согласилось до апреля отложить ратификацию соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле с Евросоюзом. Об этом говорится в письме, которое во вторник направил заместителю председателя Еврокомиссии Марошу Шефчовичу канцлер герцогства Ланкастерского Майкл Гоув, сообщает ТАСС.

«Могу подтвердить, что Соединенное Королевство согласно на то, чтобы дата, начиная с которой прекратится временное применение договоренностей, была перенесена на 30 апреля», — говорится в тексте документа.