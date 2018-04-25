Г. Ландсбергис не исключает вариант с правительством меньшинства

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Председатель оппозиционной партии консерваторов Союз отечества — Литовские христианские демократы Габриэлюс Ландсбергис не исключает возможность сформирования правительства меньшинства, но от конкретных прогнозов работы после выборов пока воздерживается.

«Осталось очень недолго ждать, так что я запасся терпением, призываю и других запастись и спокойно дождатся результатов», — сказал он журналистам в Каунасе в среду.

Г. Ландсбергис сказал, что «не проводит красные границы» и не называет партии, с которыми консерваторы категорически не пойдут в коалицию.

«Мы — за, не против, посмотрим, как будет выглядеть этот новый сейм, с какими (партиями — ред.) мы сможем сформировать коалицию и провести работу в жизнь. (Лидер списка — ред.) Ингрида Шимоните упомянула о правительстве меньшинства, это означает сильную фракцию меньшинства, поддерживаемую другими силами, я бы не стал исключать и этот вариант, считаю его вполне реалистичным», — сказал лидер консерваторов.

По его словам, пока с другими партиями переговоров о вероятной совместной работе не было.

Выборы в сейм Литвы состоятся 11 октября, с понедельника по четверг проводится досрочное голосование.