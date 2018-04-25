В Испании от гриппа привьют 75% пенсионеров

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Министерство здравоохранения Испании договорилось с автономными сообществами страны охватить максимальное число населения в рамках вакцинации от гриппа.

Как сообщает Regnum со ссылкой на El Pais, власти намерены вакцинировать 75% населения старше 65 лет и медицинского персонала и 60% беременных женщин и молодых пациентов с хроническими болезнями.

«Это самая важная кампания, которую мы когда-либо проводили. В ближайшие месяцы нашим больницам понадобится вся доступная помощь. И вакцина, которая уменьшает серьезные симптомы, количество госпитализаций и случаев смерти, будет иметь важное значение», — сказал президент Испанской ассоциации вакцинации Амос Гарсия.

Издание отмечает амбициозность задачи, поскольку в 2018 году лишь около 55% пожилых людей и каждый третий медработник вакцинировались от гриппа. При этом подчёркивается, что полному сбору данных помешала пандемия коронавируса, наступившая в марте 2020 года.