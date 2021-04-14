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Г. Ландсбергис обсудил ситуацию в Украине с генсеком НАТО

Nuotrauka urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис во вторник обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом действия России, направленные на концентрацию военных подразделений на границе с Украиной. 

Как сообщает МИД, глава литовской дипломатии обратил внимание на участившиеся нарушения перемирия в регионе Донбасса и активизировавшуюся дезинформационную кампанию России с обвинениями Украины в нагнетании ситуации. 

Г. Ландсбергис отметил, что нужно пристально следить за ситуацией и направить четкий месседж о возможных последствиях. 

Министр также подчеркнул, что каждая страна свободна в выборе внешнеполитического пути, поэтому Литва и в дальнейшем политически и на практике будет поддерживать стремление Украины стать членом НАТО и Евросоюза (ЕС). 

В четверг Г. Ландсбергис посетит с визитом Киев. 

Украина обвиняет Россию в стягивании к восточной границе тысяч военных. Сообщения о концентрации сил появились после того, как на Востоке Украины начались кровопролитные столкновения с поддерживаемыми Россией сепаратистами. 

Белый дом на прошлой неделе сообщил, что российских военных у границы с Украиной сейчас дислоцировано больше чем когда-либо с 2014 года, когда разгорелся конфликт. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил Россию «о последствиях», если она будет агрессивно вести себя по отношению к Украине. 

Кремль не отрицает маневры вооруженных сил, но заявляет, что не приближает войну с Украиной, а также подчеркивает, что «не останется равнодушным» к судьбе русскоязычных жителей в охваченном конфликтом регионе. 

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