Г. Ландсбергис обсудит возможный ответ ЕС на давление Китая в отношении Литвы

Министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис в четверг отправится с визитом в французских город Брест, где с коллегами по Евросоюзу (ЕС) обсудит в неформальной обстановке возможные ответные действия на оказываемое Китаем на Литву давление.

Министерство иностранных дел сообщило, что в ходе двухдневной встречи министры обсудят «отношения ЕС с Китаем, одностороннее использование экономических и торговых инструментов для политического давления, а также действия Китая в международных организациях и многосторонних международных системах».

Предприятия Литвы заявляют о различных сложностях в торговле с Китаем. Политики Литвы называют это необъявленными санкциями.

Министры ЕС также обсудят напряженную ситуацию у границ Украины.

«Мы наблюдаем попытки Кремля перечертить параметры европейской архитектуры безопасности. Россия продолжает сосредотачивать военные силы у восточных границ Украины и предъявляет ультиматумы Европе и США, отклоняя возможность конструктивно включиться в работу в нормандском формате или в составе Трехсторонней контактной группы», — отметил министр в пресс-релизе.

«Ситуация в Беларуси также ухудшается: режим продолжает пренебрегать основными правами и свободами человека, не соблюдает принципы международного права, укрепляет сотрудничество с Россией, включая и военную сферу», — добавил он.

На встрече министров иностранных дел и обороны стран ЕС также будет обсуждаться разрабатываемый проект концепции по обороне и безопасности «Стратегический компас ЕС».

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