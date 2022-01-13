В мире рекордный прирост COVID-19 за сутки

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Впервые с начала пандемии коронавируса в мире число выявленных за 24 часа зараженных превысило три миллиона. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) вечером в среду, 12 января.

Так, согласно информации ВОЗ, за последние сутки инфицирование COVID-19 подтвердилось у 3 395 785 лиц, что является рекордным показателем. Предыдущий антирекорд — 2,6 миллиона новых случаев — был зафиксирован 6 января.

В целом на планете коронавирусом заразились 312 173 462 человек, из них 5 501 000 — умерли от осложнений инфекции (7735 за предыдущие сутки). При этом отметка в 310 млн зараженных была пройдена 12 января, 300 млн — 8 января, 250 млн — 9 ноября, а 200 млн — 5 августа.

Странами-лидерами по заболеваемости являются США (61,3 млн случаев), Индия (36 млн) и Бразилия (22,6 млн); по смертности — США (свыше 833 тысяч случаев), Бразилия (620 тысяч) и Индия (более 484 тысяч жертв).

Отметим, статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о заразившихся и умерших, предоставляемые государствами.

Как сообщалось, за неделю с 3 по 9 января в мире зафиксировали рекордные более 15 млн случаев заражений коронавирусом. Уровень заболеваемости повысился на 55%.