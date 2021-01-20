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Г. Ландсбергис: от Дж. Байдена ожидаем большей прогнозируемости и сотрудничества

Фото urm.lt

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что ожидает от новой администрации США большей прогнозируемости и сотрудничества с Европой в решении таких вопросов, как санкции в отношении России.  

«Многие люди здесь, в Европе, надеются на большую прогнозируемость во внешних отношениях. Мы также ощущаем, что можем надеяться на многосторонний подход к таким вопросам, как России, как санкции», – сказал Г. Ландсбергис в интервью радио BBC.

Министр сказал, что изменения не произойдут в один день, но сказал, что «надеется, что в длительной перспективе мосты будут восстановлены».

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