Г. Ландсбергис отмечает, что его решение уйти в отставку — серьезное

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что его решение уйти в отставку по причине продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву является серьезным.
«Дальнейшие шаги зависят от премьера. Просто я хотел показать, что мое решение является серьезным, и, если его одобрит премьер, то далее последуют другие шаги», – сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.
В минувшую среду глава МИД и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сообщили, что готовы уйти в отставку, поскольку несмотря на вступившие в силу санкции США в отношении белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», транзит товаров этой компании через Литву не остановился.
В пятницу Ландсбергис и Скуодис подали заявления об отставке премьеру.
По словам Ландсбергиса к этому шагу его побудили комментарии президента о том, что нельзя ждать, пока высказывания министров о возможной отставке получат оценку премьера Ингриды Шимоните.
После вступления в силу санкций США в отношении «Беларуськалия» в минувшую среду их транзит через Литву не прекратился, поскольку «Беларуськалий» в ноябре внес предоплату литовским железным дорогам.
Правительство Литвы заявило, что намерено расторгнуть соглашение между Lietuvos gelezinkeliai и «Беларуськалием» после вступления санкций в силу, хотя оно заявляет, что санкции США не распространяются напрямую на транзит удобрений в Литве.