Г. Ландсбергис отмечает, что его решение уйти в отставку — серьезное

Лидер правящих консерваторов, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис отмечает, что его решение уйти в отставку по причине продолжающегося транзита продукции «Беларуськалия» через Литву является серьезным.

«Дальнейшие шаги зависят от премьера. Просто я хотел показать, что мое решение является серьезным, и, если его одобрит премьер, то далее последуют другие шаги», – сказал глава МИД журналистам в Брюсселе.

В минувшую среду глава МИД и министр коммуникаций и транспорта Марюс Скуодис сообщили, что готовы уйти в отставку, поскольку несмотря на вступившие в силу санкции США в отношении белорусского производителя удобрений «Беларуськалий», транзит товаров этой компании через Литву не остановился.