ВОЗ назвала «омикрон»-штамм менее опасным, чем «дельта»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем «дельта», передает РИА «Новости».

По данным организации, эта разновидность вируса может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако этот вариант менее опасен, чем «дельта»-штамм.

«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — сказано в заявлении ВОЗ.