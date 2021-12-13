ВОЗ назвала «омикрон»-штамм менее опасным, чем «дельта»

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что штамм «омикрон» менее опасен, чем «дельта», передает РИА «Новости».
По данным организации, эта разновидность вируса может снижать эффективность вакцин от COVID-19, однако этот вариант менее опасен, чем «дельта»-штамм.
«На сегодняшний день имеются ограниченные данные и нет подтвержденных доказательств эффективности вакцин против «омикрон». Предварительные данные и значительно измененный антигенный профиль белка штамма «омикрон» позволяют предположить снижение эффективности вакцины против инфекции и передачи варианта», — сказано в заявлении ВОЗ.
В организации отметили, что предварительные данные свидетельствуют о том, что новый штамм будет менее опасным, поскольку большинство выявленных случаев заболевания были бессимптомные или с легкими и средними симптомами.
Также в ВОЗ сообщили, что «омикрон» выявлен уже в 63 странах. Согласно прогнозам организации, он превзойдет «дельта»-штамм по скорости распространения в мире.
Штамм коронавирусной инфекции, получивший во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обозначение «омикрон», выявлен в ноябре текущего года на юге Африки. Согласно мнению экспертов, он может оказаться более патогенным, чем остальные варианты COVID-19.