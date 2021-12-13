Северный поток-2 пока не соответствует нормам ЕС — МИД ФРГ

Фото Nord Stream 2

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северный поток-2» продолжается. Однако в данное время газопровод не соответствует нормам Евросоюза. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает ZDF.

По словам министра, в рамках коалиционных переговоров было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.

«Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.