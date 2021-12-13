Северный поток-2 пока не соответствует нормам ЕС — МИД ФРГ

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации «Северный поток-2» продолжается. Однако в данное время газопровод не соответствует нормам Евросоюза. Об этом в воскресенье, 12 декабря, сообщает ZDF.
По словам министра, в рамках коалиционных переговоров было заявлено, что к энергетическим проектам следует применять европейское право в области энергетики.
«Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.
«Федеральное сетевое агентство приостановило процесс сертификации, поскольку есть ясные предписания европейского права в области энергетики относительно анбандлинга и других вопросов устройства (компании)», — сказала она на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе в понедельник, 13 декабря.
Дипломат акцентировала, что трубопровод пока не соответствует предписаниям Евросоюза.
Слова о несоответствии газопровода правилам Евросоюза вызвали новый рост цен на газ в Европе.korrespondent.net