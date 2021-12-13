В недействующих санкциях «Беларуськалию» виновен минский режим – С. Тихановская

В продолжающемся транзите белорусских удобрений через Литву обвинять следует один лишь минский режим, у которого есть многолетний опыт обхода международных санкций, заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

«Режим, имея 27-летний опыт обхода санкций использует этот момент, использует эти лазейки, которые оставляют санкции и продолжает торговать санкционной продукцией. Я вижу, как литовское правительство принципиально работает с целью повлиять на режим, принципиально хотят отделить режим от дохода», – сказала С. Тихановская журналистам в понедельник в Брюсселе.

«Но, к сожалению, именно из-за того, что оставлены эти пробелы, происходят моменты, когда торговля не только продолжается, но и даже увеличивается», – сказала она после встречи с главой МИД Литвы Габриэлюсом Ландсбергисом.