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Ландсбергис в Брюсселе: Россия готовится к войне, это оценено недостаточно серьезно

Фото urm.lt

Литовский министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что Россия готовится к войне с Украиной, а эта угроза не получила достаточно серьезную оценку в международном сообществе, включая Литву.

«Я считаю, что Россия действительно готовится к войне и делает это серьезно. Я все еще чувствую себя так, будто мы недостаточно серьезно относимся к тому, что происходит, даже в Литве», — сказал Ландсбергис журналистам в Брюсселе перед встречей глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в понедельник. 

В последние недели Россия стянула к границе с Украиной около 100 тыс. военнослужащих. Эти маневры вызвали серьезную обеспокоенность у стран Запада на предмет того, что Москва, возможно, планирует вторжение в соседнюю страну. 

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Блок НАТО предупредил Москву, что в случае вторжения для нее возникнут крупномасштабные «стратегические и экономические» последствия. 

Ландсбергис предупредил, что Россия стремится не просто к тому, чтобы «побряцать оружием» или вызвать в регионе временные беспорядки. 

«Если судить по предупреждениям наших партнеров и коллег, то они хотят изменить стратегическое устройство региона, которое сложилось за последние десятилетия», — сказал глава литовской дипломатии. 

«Это очень опасно и опасно для Литвы», — добавил он. 

Ландсбергис в фейсбуке написал, что желающий избежать войны Запад может быть готов к серьезным политическим уступкам, а эскалация сейчас происходит потому, что Украина все время отдаляется от «путинского» мира. 

 По его словам, поскольку военные действия России происходили бы недалеко от Литвы, стране следует к этому готовиться и самостоятельно, и в сотрудничестве с партнерами. 

«Подготовиться нам следует и с возможными санкциями — должно быть ясно, что получит Россия, если снова пересечет границу Украины», — сказал Ландсбергис. 

 По его словам, Западу также не следует «играть в игру России». 

«Стратегическое устройство своего государства выбирают жители государства и демократически избираемые ими представители власти, а не сопредельные диктаторы. Политика открытых дверей является катализатором притягивающей гравитационной силы и положительных изменений как НАТО, так и ЕС», — сказал министр. 

«То, что даже без четких обещаний рядом с ЕС происходят изменения, имеет место благодаря именно политике открытых дверей. Закрытые двери могут очень драматично замедлить изменения», — отметил он. 

По словам Ландсбергиса, в ответ на угрозу нужно укреплять безопасность региона Балтийского моря. 

«И жителям нашего региона, и вероятным агрессорам должно быть ясно, что у альянса есть зубы, и зубы очень острые», — сказал он. 

Россия отрицает опасения по поводу вероятного вторжения в Украину. Москва объясняет стягивание войск стремлением не позволить вовлечь Украину в НАТО. 

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