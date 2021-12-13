Ландсбергис в Брюсселе: Россия готовится к войне, это оценено недостаточно серьезно

Блок НАТО предупредил Москву, что в случае вторжения для нее возникнут крупномасштабные «стратегические и экономические» последствия.

Ландсбергис предупредил, что Россия стремится не просто к тому, чтобы «побряцать оружием» или вызвать в регионе временные беспорядки.

«Если судить по предупреждениям наших партнеров и коллег, то они хотят изменить стратегическое устройство региона, которое сложилось за последние десятилетия», — сказал глава литовской дипломатии.

«Это очень опасно и опасно для Литвы», — добавил он.

Ландсбергис в фейсбуке написал, что желающий избежать войны Запад может быть готов к серьезным политическим уступкам, а эскалация сейчас происходит потому, что Украина все время отдаляется от «путинского» мира.

По его словам, поскольку военные действия России происходили бы недалеко от Литвы, стране следует к этому готовиться и самостоятельно, и в сотрудничестве с партнерами.

«Подготовиться нам следует и с возможными санкциями — должно быть ясно, что получит Россия, если снова пересечет границу Украины», — сказал Ландсбергис.

По его словам, Западу также не следует «играть в игру России».

«Стратегическое устройство своего государства выбирают жители государства и демократически избираемые ими представители власти, а не сопредельные диктаторы. Политика открытых дверей является катализатором притягивающей гравитационной силы и положительных изменений как НАТО, так и ЕС», — сказал министр.

«То, что даже без четких обещаний рядом с ЕС происходят изменения, имеет место благодаря именно политике открытых дверей. Закрытые двери могут очень драматично замедлить изменения», — отметил он.

По словам Ландсбергиса, в ответ на угрозу нужно укреплять безопасность региона Балтийского моря.

«И жителям нашего региона, и вероятным агрессорам должно быть ясно, что у альянса есть зубы, и зубы очень острые», — сказал он.

Россия отрицает опасения по поводу вероятного вторжения в Украину. Москва объясняет стягивание войск стремлением не позволить вовлечь Украину в НАТО.