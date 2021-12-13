Еврокомиссар В. Синкявичюс покидает ряды «аграриев»

Нынешний член ЕК, который был делегирован именно «аграриями», вступил в партию в 2017 году, спустя год после парламентских выборов. До назначения в Брюссель он был министром экономики и инноваций.

По его мнению, «аграрии» «выбрасывают в мусорный бак» накопленный опыт.

«Партии уже не нужны люди, которые своим тяжелым трудом строили капитал общественного доверия к ней. Партии уже не нужны дискуссии о ее будущем. Партия уже не хочет брать на себя ответственность. Она становится более радикальной и противопоставляет», – утверждает он.

Глава ЛСКЗ Рамунас Карбаускис в воскресенье сказал BNS, что решение бывшего коллеги его не удивило.

Фото BNS/ Erikas Ovčarenko

«Я узнал от вас, но вы меня нисколько не удивили. Ценности Синкявичюса и «аграриев» очень рознятся», – пояснил политик.

По его словам, член ЕК был одним из нескольких людей, которые внутри партии «пытались дестабилизировать ситуацию и ценности». Кроме того, Р. Карбаускис отмел критику по поводу радикализации партии.

«Если Синкявичюсу кажется, что мы радикализируемся, то мне просто очень смешно», – сказал лидер «аграриев».

В последнее время партию покинули Лазидийское и Пасвальское отделения. Они намерены присоединиться к создаваемой экс-премьером Саулюсом Сквернялисом партии «Во имя Литвы».

Сам еврокомиссар сказал BNS, что пока не планирует присоединяться к создаваемой партии.