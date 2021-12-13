Северная и Южная Корея согласовали заключение мирного соглашения

Северная и Южная Корея, США и Китай договорились о заключении мирного соглашения. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чже Ина.
По его словам, официальные переговоры еще не начались по требованию Северной Кореи относительно прекращения «враждебной политики» США.
“Из-за этого мы не можем сесть за стол для обсуждения декларации. Мы надеемся, что общение будет начато», — отметил Чже Ин.
Корейская война продолжалась с 1950 по 1953 год и завершилась перемирием. Северная и Южная Кореи официально находятся в состоянии войны друг с другом при поддержке Китая и США.
Ранее сообщалось, что Северная и Южная Кореи возобновили связи.korrespondent.net