Северная и Южная Корея согласовали заключение мирного соглашения

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Северная и Южная Корея, США и Китай договорились о заключении мирного соглашения. Об этом пишет BBC со ссылкой на заявление президента Южной Кореи Мун Чже Ина.

По его словам, официальные переговоры еще не начались по требованию Северной Кореи относительно прекращения «враждебной политики» США.

“Из-за этого мы не можем сесть за стол для обсуждения декларации. Мы надеемся, что общение будет начато», — отметил Чже Ин.