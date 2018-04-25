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TOP,Выборы,Новости,Политика

Г. Ландсбергис после выборов пока не видит возможности работать только с ИАПЛ-СХС

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Председатель крупнейшей оппозиционной партии Литвы Союз отечества — Литовские христианские демократы (СО — ЛСХД) Габриэлюс Ландсбергис утверждает, что возглавляемые им   консерваторы после выборов готовы работать в коалиции со всеми политическими силами, программные положения которых будут совпадать с партийными, за исключением Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС).

«Сегодня мы готовы по программам, согласованию программ, со всеми партиями, которые есть в государстве – посмотрим, кого поддержат избиратели», – сказал Г. Ландсбергис журналистам в субботу после заседания совета партии. 

По его словам, в будущем сейме может быть большое разнообразие партий – от трех до восьми, однако красная линия в возможности работать вместе сейчас проведена только перед фракцией ИАПЛ-СХС, член которой Ирина Розова избежала импичмента по обвинениям с тайных связях с российскими дипломатами.  

«Вероятно, не ошибусь, сказав, что в сейме есть фракция, в которой есть коллега, практически избежавшая импичмента, хотя она, зная, сотрудничала с российскими секретными службами. Я не решусь называть такое действие укрепляющим государство, это тот водораздел, это Большой Каньон в политике», – сказал лидер консерваторов.

У него также есть «большие сомнения» в отношении возможностей еще одной партии правящей коалиции попасть в сейм – Литовской социал-демократической трудовой партии. 

«Аграрии, я думаю, также будут иной партией. Честно говоря, я бы при оценке их стороны не был бы оптимистом, ведь постэпидемическая радость может долго не продлиться. Мы видим, как в других государствах, когда стихают эмоции,  люди, осмелев, выходят на улицу и начинают думать о выборах совершенно иначе. Давайте посмотрим, что решат избиратели», – отметил он.

Выборы в сейм состоятся 11 октября. 

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