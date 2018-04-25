Г.Ландсбергис: соглашение партий о финансировании обороны не выполняется

Подписанное год назад соглашение парламентских партий об оборонной политике на ближайшие десять лет не выполняется, утверждает лидер оппозиционных литовских консерваторов.
«Министр подтвердил, что соглашение по обороне, которое было инициировано премьером Саулюсом Сквернялисом, не выполняется. Кроме того, министр подтвердил очень простую вещь, что не выполняется не только соглашение, но и финансирование обороны, оно, которое сегодня имеет место, не соответствует уровню угрозы Литвы», – сказал Габриэлюс Ландсбергис в четверг журналистам в сейме.
«Нас приглашают подписать другие соглашения, в которых тоже намечаются обязательства по образованию или другим областям, но если не выполняется одно, как можно рассчитывать, что будут выполняться другие», – сказал он.
Фракция партии Союз отечества — Литовские христианские демократы в четверг пригласила министра обороны Раймундаса Кароблиса, чтобы он объяснил, как осуществляется финансирование обороны.
В прошлом году парламентские партии, за исключением социал-демократов, договорились не позднее, чем до 2030 года, увеличить финансирование обороны до 2,5% валового внутреннего продукта (ВВП).
Министр признал, что оборонный бюджет не растет такими темпами, как должен был бы, чтобы провести в жизнь это соглашение.
И все же он утверждал, что в денежном выражении оборонная сфера получает больше, чем планировалось благодаря стремительному росту экономики.
«Названных вами цифр – 2,04%, 2,08% ВВП, их нет, но ВВП растет, база получается совершенно иной. У нас точно такая сумма, какая была тогда реально запланирована, когда было подписание», – сказал Р. Кароблис.
«Абсолютно все проекты, которые были запущены в 2018 году, получили ход, и мы получаем денег больше, чем было запланировано», – подчеркнул он.
По словам Р. Кароблиса, и планы развития персонала, и планы развития оборонных мощностей проводятся в жизнь, и нет никаких признаков того, что до 2022 годм это может измениться.
Оборонный бюджет этого года составляет 948 млн евро, из-за роста экономики это составит 1,96% ВВП, поэтому государство планирует заимствовать около 30 млн евро, чтобы выделять на оборону 2% ВВП.
Как сказал Р. Кароблис, решение о заимствовании намечается принять в конце октября.
В госбюджете следующего года кабмин предложил выделить на оборону 1 млрд 27 млн 400 тыс. евро. В соответствии с нынешними прогнозами роста экономики, это составит 2,02% ВВП.BNS
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