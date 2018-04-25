Г.Ландсбергис: соглашение партий о финансировании обороны не выполняется

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Подписанное год назад соглашение парламентских партий об оборонной политике на ближайшие десять лет не выполняется, утверждает лидер оппозиционных литовских консерваторов.

«Министр подтвердил, что соглашение по обороне, которое было инициировано премьером Саулюсом Сквернялисом, не выполняется. Кроме того, министр подтвердил очень простую вещь, что не выполняется не только соглашение, но и финансирование обороны, оно, которое сегодня имеет место, не соответствует уровню угрозы Литвы», – сказал Габриэлюс Ландсбергис в четверг журналистам в сейме.

«Нас приглашают подписать другие соглашения, в которых тоже намечаются обязательства по образованию или другим областям, но если не выполняется одно, как можно рассчитывать, что будут выполняться другие», – сказал он.

Фракция партии Союз отечества — Литовские христианские демократы в четверг пригласила министра обороны Раймундаса Кароблиса, чтобы он объяснил, как осуществляется финансирование обороны.