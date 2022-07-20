Г. Лансбергис: при обсуждении санкций вопрос Калининграда поднимался на всех уровнях

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Глава Союза демократов «Ради Литвы» Саулюс Сквернялис спросил министра, правда ли, что при обсуждении санкций в отношении России политики Литвы сознательно решили не поднимать вопрос Калининграда, полагая, что он решится сам собой.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

«По Калининграду не могу подтвердить такую информацию, не было ни формального, ни неформального решения, что вопрос не будет подниматься», — ответил Г. Ландсбергис.

Оппозиционный Союз демократов «Ради Литвы» в среду пригласил министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса для разъяснения ситуации, когда Еврокомиссия (ЕК) изменила позицию по калининградскому транзиту, а также планирует поднять вопрос ответственности министра.

Демократы полагают, что новое разъяснение Еврокомиссии, которое позволило перевозить из России в Калининградскую область через Литву товары, находящиеся под санкциями, свидетельствует, что государство «не смогло защитить свою позицию по этому вопросу и так была нарушена суть санкций».

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Кроме того, оппозиционные парламентарии заявили об отсутствии стратегической коммуникации между Министерством иностранных дел и правительством, из-за чего СМИ Литвы вынуждены цитировать российские источники вместо информации от официальных ведомство Литвы.

ЕК на прошлой неделе с новыми правилами разрешила России перевозить попадающие под санкции товары по железной дороге в Калининградскую область и из нее через территорию Европейского союза (ЕС), но только для нужд этого эксклава.

Ранее Литва прекратила транзитные поставки в Калининградскую область, а также вывоз из нее большого перечня товаров, которые попали под санкции.

Это вызвало раздражение России, а ЕК сообщила, что намерена подготовить новый документ.

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