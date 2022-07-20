СМИ: Евросоюз намерен разморозить часть активов банков РФ

Страны ЕС, после принятия регламента, смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку Открытие, ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.

В соответствии с новыми санкциями, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший банк России, также подвергнется замораживанию своих активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания.

В проекте документа сказано, что активы могут разморозить «после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».

ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.

ЕС вместе с США, Великобританией и другими странами ввел широкие санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.

Напоним, Евросоюз отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT

Ранее сообщалось, что от SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк).