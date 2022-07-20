СМИ: Евросоюз намерен разморозить часть активов банков РФ

Европейский союз внесет поправки в свои санкции в отношении России. В частности, планируется разморозить часть средств крупнейших банков РФ, которые могут потребоваться в мировой торговле продуктами питания и удобрениями, сообщает Reuters во вторник, 19 июля.
Этот шаг был сделан на фоне критики со стороны африканских лидеров по поводу негативного влияния санкций на торговлю. Они уверяют, что санкции якобы усугубили дефицит, вызванный главным образом вторжением России в Украину и блокадой ею украинских портов в Черном море.
Страны ЕС, после принятия регламента, смогут разморозить ранее заблокированные экономические ресурсы, принадлежащие крупнейшим российским кредиторам ВТБ, Совкомбанку, Новикомбанку, Банку Открытие, ВЭБу, Промсвязьбанку и Банку России.
В соответствии с новыми санкциями, которые будут приняты в среду, Сбербанк, крупнейший банк России, также подвергнется замораживанию своих активов, за исключением ресурсов, необходимых для торговли продуктами питания.
В проекте документа сказано, что активы могут разморозить «после того, как будет установлено, что такие средства или экономические ресурсы необходимы для закупки, импорта или транспортировки сельскохозяйственной и пищевой продукции, включая пшеницу и удобрения».
ЕС также планирует облегчить экспорт продуктов питания из российских портов, которые трейдеры прекратили обслуживать после санкций ЕС, несмотря на меры, прямо исключающие экспорт продуктов питания, сказал чиновник.
ЕС вместе с США, Великобританией и другими странами ввел широкие санкции против России после ее вторжения в Украину 24 февраля.
Напоним, Евросоюз отключил крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк от межбанковской системы SWIFT
Ранее сообщалось, что от SWIFT были отключены семь российских банков: ВТБ, Открытие, Новикомбанк, Промсвязьбанк, Россия, Совкомбанк и ВЭБ (Внешэкономбанк).korrespondent.net