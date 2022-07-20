В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Фото wikipedia.com

На северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Об этом 20 июля сообщило агентство Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Отмечается, что инфекцию выявили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.