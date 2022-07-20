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В Китае выявили случай заражения бубонной чумой

Фото wikipedia.com

На северо-западе Китая выявили случай заражения бубонной чумой. Об этом 20 июля сообщило агентство Xinhua со ссылкой на региональный штаб по профилактике и борьбе с чумой.

Отмечается, что инфекцию выявили в городском округе Иньчуань в Нинся-Хуэйском автономном районе.

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По имеющимся данным, больной вернулся в Иньчуань из автономного района Внутренняя Монголия.

В Нинся-Хуэйском районе ввели четвертый уровень чрезвычайных мер по профилактике и борьбе с заболеванием.

Бубонная чума — преобладающая у человека форма острого природно-очагового заболевания, вызываемого бактерией Yersinia pestis, которая переносится паразитирующими на крысах блохами.

Чума относится к особо опасным инфекциям. Она развивается при проникновении возбудителя через кожу и характеризуется болезненным воспалением лимфатических узлов с образованием «бубонов».

korrespondent.net

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