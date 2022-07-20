Оппозиция инициирует интерпелляцию Г. Ландсбергису из-за калининградского транзита

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

Социал-демократ Гинтаутас Палуцкас отметил, что оппозиционные фракции собирают консультационную группу, которая составит интерпелляционные вопросы министру.

«После сбора информации эти точные вопросы должны собрать подписи и подписи социал-демократов будут на этой интерпелляции», — добавил он.

Процедура займет месяц, считает Г. Палуцкас, интерпелляция будет объявлена осенью.

Интерпелляцию министру иностранных дел обещает поддержать и партия «аграриев».

«Литовский союз «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ) уже два раза говорил, что теперешний министр иностранных дел делает больше вреда Литве, чем пользы. Интерпелляция, если она произойдет, будет поддержана Литовским союзом «крестьян» и «зеленых», — сообщил журналистам «аграрий» Дейнюс Гайжаускас.

С. Сквернялис заявил, что необходимо услышать ответы, которых возникает всё больше в истории калининградского транзита, а не убрать министра с поста.

Объявить интерпелляцию министру и просить ответить на вопросы могут не менее 29 членов сейма. После получения интерпелляции обязан ответить на эти вопросы письменно в течение двух недель.

Для обсуждения интерпелляции в сейме создается специальная комиссия, которая предлагает одобрить или не одобрять ответы. Если министру выражается недоверие, то такой проект постановления сейма должен быть принят тайным голосованием большинством голосом при участии не менее половины (71) членов сейма.

Nuotrauka BNS/ Žygimantas Gedvila

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