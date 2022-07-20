Фото из открытых источников

Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. Об этом со ссылкой на источник в МИД Сирии сообщило агентство SANA.

«Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», – говорится в сообщении.