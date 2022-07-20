Сирия разрывает дипломатические отношения с Украиной в ответ на аналогичное решение Киева. Об этом со ссылкой на источник в МИД Сирии сообщило агентство SANA.
«Сирийская Арабская Республика решила разорвать дипломатические отношения с Украиной в соответствии с принципом взаимности и в ответ на решение правительства Украины по этому поводу», – говорится в сообщении.
В МИД Сирии также отметили, что украинское правительство практически разорвало отношения с их страной в 2018 году, когда отказало в продлении вида на жительство сирийским дипломатам, работающим в посольстве в Киеве.
Напомним, 30 июня, МИД Украины объявил о разрыве дипломатических отношений с Сирией после признания Дамаском «независимости» самопровозглашенных «ЛДНР».korrespondent.net