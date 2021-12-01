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Г. Лансдбергис встретился с госсекретарем США Э. Блинкеном

Nuotrauka Gabrielius Landsbergis/ twitter.com

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис в среду встретился в Риге с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. 

Литовский министр поблагодарил Блинкена на вклад США в обеспечение безопасности региона, напомнил о важности дальнейшего укрепления сил Альянса в регионе с учетом возникших вызовов безопасности, сообщил МИД. 

Главы дипломатии Литвы и США обсудили ситуацию с безопасностью на восточном фланге НАТО и вызывающее обеспокоенность стягивание вооруженных сил России к украинской границе. 

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Они также говорили о том, что международное сообщество должно сохранять давление на режим Александра Лукашенко и добиваться прекращения организованных потоков незаконной миграции. 

Также обсуждались дальнейшие возможности развития экономического сотрудничества между США и Литвой. 

Встреча Ландсбергиса и Блинкена состоялась в рамках встречи глав МИДов стран НАТО в Риге. 

Они также примет участие во встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Швеции Стокгольме. 

Nuotrauka Lithuania MFA/ twitter.com

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