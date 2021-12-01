Г. Лансдбергис встретился с госсекретарем США Э. Блинкеном

Они также говорили о том, что международное сообщество должно сохранять давление на режим Александра Лукашенко и добиваться прекращения организованных потоков незаконной миграции.

Также обсуждались дальнейшие возможности развития экономического сотрудничества между США и Литвой.

Встреча Ландсбергиса и Блинкена состоялась в рамках встречи глав МИДов стран НАТО в Риге.

Они также примет участие во встрече Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в столице Швеции Стокгольме.