Россия будет требовать гарантий нерасширения НАТО

Фото kremlin.ru

На переговорах с США и НАТО Россия потребует долгосрочных договоренностей, исключающих продвижение Альянса на Восток. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в среду, 1 декабря.

«Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача — добиваться предоставления сильных, надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с Соединенными Штатами и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории России», — сказал Путин и предложил западным странам «начать на этот счет предметные переговоры».

«Особо отмечу, нам нужны именно правовые, юридические гарантии безопасности», — добавил Путин. утверждая, что такие устные обязательства западные партнеры выполнить отказались — говорит, «все было сделано ровно наоборот».