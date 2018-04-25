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Г. Науседа: Brexit без соглашения может замедлить экономрост Литвы

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Находящийся с визитом в Брюсселе литовский президент Гитанас Науседа в среду предупредил, что выход Соединенного Королевства из Евросоюза (ЕС) без соглашения может замедлить экономический рост Литвы.  

«В данный момент у меня нет такой официальной статистики, или официальной оценки того, каким может быть это влияние, поскольку все очень зависит от сценариев, от конкретных условий, но я считаю, что это может измеряться в десятых долях процента ВВП», – сказал журналистам Г. Науседа, отвечая на вопрос о влиянии Brexit на экономику Литвы.

Фото Робертаса Дачкуса/пресс-служба президента Литвы

Британский премьер Борис Джонсон обещает, что выведет страну из ЕС в конце октября, либо обновив соглашение с сообществом по будущим отношениям, либо без всякого соглашения. 

Однако во вторник его ожидал удар в парламенте, когда голосами оппозиции и части правящих консерваторов было решено перенять контроль над Brexit. Таким образом, в среду были открыты возможности для выдвижения проекта, который не позволит Великобритании выйти без соглашения.  

Г. Науседа выразил надежду на то, что Великобритания выйдет из ЕС слаженно, хотя Литва еще весной подготовилась к «жесткому» варианту выхода, когда приняла несколько десятков законов. 

«Мы подготовились обеспечить права как британцев, проживающих в Литве, так и литовцев, проживающих в Великобритании, в также обеспечить определенные интересы бизнеса в двухсторонних экономических отношениях», – сказал президент.

В среду Еврокомиссия заявила, что вероятность Brexit без соглашения выросла. Должностные лица ЕС продолжают придерживаться позиции о том, что договор, согласованный с экс-премьером Терезой Мэй не будет меняться. 

BNS

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