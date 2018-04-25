Г.Науседа предложит Сейму унифицировать налогообложение всех видов доходов

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Президент Гитанас Науседа объявил, что во время осенней сессии он предложит Сейму все виды доходов обложить налогом по одной ставке и применять разные ставки в зависимости от их размера.

«Предложений много, они складываются в экономические вопросы, такие как налогообложение по фиксированной ставке, к примеру, подоходных налогов с населения не по их происхождению, а по величине, чтобы и на трудовые доходы, и на доходы с капитала, похожие по своей природе, не применялись специальные тарифы для одного или другого», — сказал Г.Науседа во вторник в передаче «В Центре внимания DELFI».

«Сегодня говорить, что капитал дороже, чем труд язык не поворачивается, потому что нехватка рабочей силы повсюду. Поэтому налогообложение труда должно быть справедливым», — добавил он.

Президент сказал, что он предложит отказаться от некоторых налоговых льгот, выдвинет инициативу, чтобы остановить увеличение не подлежащих налогообложению доходов, а высвободившиеся суммы направить на скорейшее повышение пенсий.

«Мы также намерены уделить внимание вопросу пенсий, пособий и надбавок к малым пенсиям, и внесём соответствующие предложения», — сказал Г.Науседа.

«Мы говорим о дополнительном выходном дне родителям, воспитывающим детей, о пяти днях в год людям, ухаживающим за пожилыми родителями, но в то же время мы понимаем, что беспорядок доходов государственного бюджета заключается в коррупции. Вот почему мы предлагаем новую версию закона о коррупции, которая обеспечит более четкие обязанности и больше рычагов для тех учреждений, которые непосредственно подвержены коррупции », — добавил он.

Осенняя сессия Сейма начнется 10 сентября.

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